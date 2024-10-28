Donasi Komputer dari MNC Sekuritas Diharapkan Bisa Mencerdaskan Bangsa

JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar bagi-bagi komputer kepada anak-anak di Taman Bacaan Perigi, Depok. Pemberian itu diharapkan bisa mencerdaskan generas penerus Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mendonasikan komputer bekas layak pakai untuk dapat digunakan sebagai sarana belajar bagi anak-anak di Taman Bacaan Perigi, Depok, pada Senin (28/10/2024). Kegiatan tersebut juga didukung oleh LiF Manajemen Investasi dengan mendonasikan buku bacaan.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas sebelumnya telah mendonasikan komputer layak pakai kepada anak-anak di Taman Bacaan Lentera Pustaka Bogor pada Agustus 2024 lalu dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas juga kembali bersinergi dengan unit bisnis MNC Peduli.

Dalam keterangannya, Head of CSR MNC Group Tengku Havid menyampaikan bahwa memperingati Hari Sumpah Pemuda melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli turut merayakan dengan memberikan komputer bersama MNC Sekuritas untuk anak anak di Taman Bacaan Perigi Depok.

"Kami berharap bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas anak bangsa dan meneladani semangat hari sumpah pemuda," kata Havid, Senin (28/10/2024).