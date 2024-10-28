Ridwan Kamil Komitmen Sejahterakan Habib hingga Ulama Se-Jakarta

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang adil. Hingga bagi kalangan tokoh agama, mulai dari habib hingga ulama se-Jakarta.

Hal itu diungkap Ridwan Kamil usai menghadiri deklarasi Habaib, Kiai, dan Ulama se- Jakarta untuk pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

"Hari ini saya mendapatkan dukungan deklarasi dari relawan keumatan yaitu para habaib, para kiai, para ulama di seluruh wilayah Jakarta," kata Ridwan Kamil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

"(Para habaib, kiai, ulama) Sudah kompak, sudah solid, siap mengkampanyekan RIDO di seluruh umat di Jakarta dengan tentu visi-misi yang sesuai dengan apa yang disampaikan," sambungnya.

Dalam deklarasi tersebut, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku mendapatkan beberapa curhatan mengenai dana operasional yang didapat oleh tempat ibadah hingga guru ngaji.

"Tadi menerima curhatan ya, dari sisi keumatan tentang dana operasional rumah ibadah, tentang kebudayaan Betawi, tentang dukungan kepada guru ngaji," kata pria yang akrab disapa Kang Emil.