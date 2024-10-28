Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Terhambat Imbas Cuaca Buruk di Citayam, Stasiun Tanah Abang Penuh Sesak saat Rush Hour

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:17 WIB
KRL Terhambat Imbas Cuaca Buruk di Citayam, Stasiun Tanah Abang Penuh Sesak saat <i>Rush Hour</i>
Kondisi Stasiun Tanah Abang saat Rush Hour
A
A
A

JAKARTA - Cuaca buruk di Depok dan Bogor membuat perjalanan KRL sempat terhambat sore hari ini, (28/10/2024). Akibatnya, stasiun KRL di Jabodetabek penuh sesak imbas keterlambatan KRL tersebut.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan bahwa cuaca buruk di Citayam membuat benda asing, yang diketahui sejenis seng tersangkut di aliran listrik atas hingga menyebabkan keterlambatan perjalanan.

"Terdapat Benda (Seng) yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur 2 Stasiun Citayam saat ini dalam penanganan petugas. Perjalanan KA masuk Stasiun Citayam masih menunggu aman untuk melintas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata PT KCI dalam akun media sosial X.

Imbasnya, saat rush hour, stasiun transit KRL dipenuhi banyak masyarakat yang hendak pulang kerja.

Penuh sesaknya Stasiun Tanah Abang terlihat saat akun Instagram Infojkt24 membagikan momen penumpang KRL yang penuh sesak hingga hampir tak bergerak karena menunggu KRL.

"Suasana di stasiun Tanah Abang pada sore hari ini, siapa aja nih der yang kejebak disini," jelas caption dalam akun tersebut.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan jam pulang kerjanya harus berdesakan dengan penumpang lain. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang tentang update dari kepadatan penumpang di Stasiun Tanah Abang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181254//prabowo_subianto-asd0_large.png
Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Senilai Rp338 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181235//prabowo-4HST_large.jpg
Momen Prabowo Naik KRL dari Manggarai untuk Resmikan Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181095//prabowo-CAml_large.jpg
Prabowo Minta Penambahan Gerbong Kereta Api dan Pelayanan Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181087//prabowo-GhLv_large.jpg
Prabowo Bakal Resmikan Gedung Baru Stasiun Tanah Abang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180793//krl-XTt8_large.jpg
102 Rangkaian KRL Disiapkan Jelang Masa Operasi Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538//krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement