KRL Terhambat Imbas Cuaca Buruk di Citayam, Stasiun Tanah Abang Penuh Sesak saat Rush Hour

Kondisi Stasiun Tanah Abang saat Rush Hour

JAKARTA - Cuaca buruk di Depok dan Bogor membuat perjalanan KRL sempat terhambat sore hari ini, (28/10/2024). Akibatnya, stasiun KRL di Jabodetabek penuh sesak imbas keterlambatan KRL tersebut.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan bahwa cuaca buruk di Citayam membuat benda asing, yang diketahui sejenis seng tersangkut di aliran listrik atas hingga menyebabkan keterlambatan perjalanan.

"Terdapat Benda (Seng) yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur 2 Stasiun Citayam saat ini dalam penanganan petugas. Perjalanan KA masuk Stasiun Citayam masih menunggu aman untuk melintas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata PT KCI dalam akun media sosial X.

Imbasnya, saat rush hour, stasiun transit KRL dipenuhi banyak masyarakat yang hendak pulang kerja.

Penuh sesaknya Stasiun Tanah Abang terlihat saat akun Instagram Infojkt24 membagikan momen penumpang KRL yang penuh sesak hingga hampir tak bergerak karena menunggu KRL.

"Suasana di stasiun Tanah Abang pada sore hari ini, siapa aja nih der yang kejebak disini," jelas caption dalam akun tersebut.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan jam pulang kerjanya harus berdesakan dengan penumpang lain. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang tentang update dari kepadatan penumpang di Stasiun Tanah Abang.

(Khafid Mardiyansyah)