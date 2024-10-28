Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil-Suswono Dianggap Punya Visi-Misi Mencintai Ulama

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:28 WIB
Ridwan Kamil didukung Habib dan ulama (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Ketua Relawan Keumatan (RK), Habib Usman bin Ubaydillah bin Yahya menilai Ridwan Kamil adalah figur yang dekat dan mencintai ulama. Hal itu, kata Habib Usman bin Yahya, terlihat saat calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu bertugas sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

"Haji Ridwan Kamil, saya bersaksi buat beliau, buat semuanya juga yang hadir di sini. Selama beliau berkepemimpinan di Jawa Barat, beliau cinta kepada ulama," kata Habib Usman dalam deklarasi dukungan dari Relawan Keumatan untuk Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

"Dan beliau dekat dengan saya dan para habaib yang mendukung beliau. Kepada yang tidak mendukung, beliau merangkul," sambungnya.

Dengan bukti nyata tersebut, Habib Usman bersama para habaib, kyai, ustaz, dan ulama se-Jakarta untuk memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). 

Habib Usman mengatakan, setelah mendengarkan visi-misi dan berbagai program milik para cagub-cawagub Jakarta, Relawan Keumatan menilai hanya pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang visi-misinya menggambarkan kecintaan kepada ulama dan memberikan perhatian lebih untuk umat. 

"Tentunya jamaah-jamaah kita semua se-Jakarta ini bisa mendukung beliau. Jangan sampai yang lain menang. Karena beda visi dan misi. Yang visi dan misinya cinta sama habib dan benar-benar cinta itu Haji Ridwan Kamil," ungkapnya. 

(Angkasa Yudhistira)

      
