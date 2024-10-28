Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung Habib dan Kiai se-Jakarta, RK Janji Realisasikan Program Keumatan

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:33 WIB
Didukung Habib dan Kiai se-Jakarta, RK Janji Realisasikan Program Keumatan
Ridwan Kamil
JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mendapatkan dukungan dari habib, kiai, dan ulama se-Jakarta.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku menerima banyak curhatan dari para tokoh agama, salah satunya tentang dana operasional rumah ibadah.

Untuk itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya bersama dengan Suswono akan merealisasikan program - program keumatan.

"Tadi menerima curhatan ya dari sisi keumatan tentang dana operasional rumah ibadah, tentang kebudayaan Betawi, tentang dukungan kepada guru ngaji," kata Kang Emil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 juga akan memperhatikan kesejahteraan para tokoh agama, mulai dari Habib hingga Khatib.

"Kepada para habib, kepada para khatib, dan tentunya kesejahteraannya insyaallah akan diperhatikan dengan seadil-adilnya, karena membangun Jakarta kan setengahnya ide dari gubernur, setengahnya ide dari para ulama dan para habib di Jakarta," ucapnya.

"Jadi saya sangat berbesar hati, mudah-mudahan dalam sisa waktu 27 sampai 29 hari, pasangan RIDO bisa menang satu putaran berkat turunnya tim dari ulama habib di relawan keumatan ini," sambungnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
