Pramono Hadiri Pendekar Bersholawat di Cempaka Putih: Tambahan Energi Setelah Debat

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri acara bertajuk 'Pendekar' atau 'Nderek Pakar' bersholawat di sebuah hotel kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Ia mendapat deklarasi dukungan dari kelompok relawan 'Pendekar' pimpinan Adithya Yusma dan Andi Permadi.

Pantauan Okezone di lokasi, Pramono mendapat plakat isi deklarasi dukungan dan sebuah pohon.

Deklarasi tersebut dihadiri ratusan warga yang memenuhi ballroom hotel dari sejumlah wilayah Jakarta itu.

"Hari ini saya diundang oleh teman-teman pendekar nderek pakar, teman-teman komunitas yang ada di ndaru dulunya mereka benar-benar tawadu ke Habib Luthfy, Pekalongan. Sehingga dengan demikian saya merasa sungguh mendapatkan kehormatan dan hari ini kalau dilihat dari yang hadir dan juga semangatnya luar biasa," ujar Pramono.

Pramono pun berharap tambahan dukungan menjadi energi pasca debat kedua yang digelar di Beach City Ancol, Jakarta Utara.

"Mudah-mudahan ini tambahan energi setelah debat semalam, saya hari ini juga keliling di beberapa titik dan saya melihat ini salah satu hal yang menurut saya memberikan dorongan yang luar biasa, karena ini dari akar rumput betul betul dari akar rumput," ucapnya.

