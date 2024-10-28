Didukung Habib dan Ulama se-Jakarta, Ridwan Kamil Optimistis Menang Satu Putaran

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) optimistis bakal menang satu putaran di Pilgub Jakarta. Apalagi, kata RK, dirinya bersama Suswono telah mendapatkan dukungan dari habaib, kyai hingga ulama se-Jakarta.

"Jadi saya sangat berbesar hati, mudah-mudahan dalam sisa waktu 27 sampai 29 hari, pasangan RIDO (Ridwan Kamil - Suswono) bisa menang satu putaran berkat turunnya tim dari ulama habib di relawan keumatan ini," kata RK di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Diketahui, Relawan Keumatan yang berisi habaib, kyai, hingga ulama mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.