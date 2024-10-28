Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinilai Punya Rekam Jejak dan Program Bagus, Pasangan RIDO Dianggap Tepat Pimpin Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:53 WIB
Dinilai Punya Rekam Jejak dan Program Bagus, Pasangan RIDO Dianggap Tepat Pimpin Jakarta
Relawan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) dianggap tepat memimpin Jakarta dalam lima tahun ke depan. Pasalnya, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini memilik rekam jejak dan program yang jelas.

Hal itu dilihat oleh Presiden Garuda Keadilan Mustofa Farouq. Menurutnya, pemuda harus melihat calon pemimpin dari rekam jejak dan juga program ya. Ia pun menilai RIDO memiliki rekam jejak yang sempurna untuk memimpin Jakarta.

"Dari sisi sosok kami rasa RIDO pasangan yang lengkap serasi Dan pas untuk di DKI Jakarta," kata Farouq saat ditemui di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement