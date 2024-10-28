Dinilai Punya Rekam Jejak dan Program Bagus, Pasangan RIDO Dianggap Tepat Pimpin Jakarta

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) dianggap tepat memimpin Jakarta dalam lima tahun ke depan. Pasalnya, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini memilik rekam jejak dan program yang jelas.

Hal itu dilihat oleh Presiden Garuda Keadilan Mustofa Farouq. Menurutnya, pemuda harus melihat calon pemimpin dari rekam jejak dan juga program ya. Ia pun menilai RIDO memiliki rekam jejak yang sempurna untuk memimpin Jakarta.

"Dari sisi sosok kami rasa RIDO pasangan yang lengkap serasi Dan pas untuk di DKI Jakarta," kata Farouq saat ditemui di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).