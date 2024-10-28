Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Pengusaha Dukung Program Ridwan Kamil Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja di Jakarta 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:02 WIB
Relawan Pengusaha Dukung Program Ridwan Kamil Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja di Jakarta 
Ryan Haroen
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu, Ryan Haroen mendukung program penciptaan 1 juta lapangan pekerjaan di Jakarta yang diinisiasi Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono.

Menurut Ryan Haroen, langkah ini sangat strategis untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Jakarta. Utamanya, kata dia, untuk masyarakat yang membutuhkan stabilitas ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19.

"Program untuk menciptakan 1 juta lapangan kerja, di mana 300 ribu di antaranya melalui pengembangan UMKM, sangat relevan bagi Jakarta," kata Ryan Haroen melalui keterangan resminya, Senin (28/10/2024).

"UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar dan sektor yang mampu bertahan dalam situasi sulit. Langkah ini akan menjadi dorongan besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam dunia usaha dan berinovasi," sambungnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil berkomitmen untuk menciptakan 1 juta lapangan kerja di Jakarta, dengan target 300 ribu di antaranya berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ryan menilai bahwa target 300 ribu UMKM dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan membuka banyak peluang usaha baru.

Atas dasar itu, Ryan mengusulkan agar pemerintah nantinya juga bisa menyediakan lokasi-lokasi khusus untuk para UMKM yang dapat berfungsi sebagai pusat bisnis sekaligus destinasi wisata. Ia mencontohkan konsep kawasan seperti Haji Lane di Singapura, yang terkenal sebagai kawasan kreatif dan pusat UMKM dengan atmosfer unik.

 

