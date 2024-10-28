Pramono Janji Naikkan Gaji Guru Honorer dan Guru Ngaji Setara UMP Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan akan memberikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada guru honorer hingga guru ngaji di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Pramono saat menghadiri Deklarasi 'Pendekar' Bersholawat Mas Pram Bang Doel Menyambut Kemenangan Jakarta Menyala di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Pramono menyebut bahwa selama ini para guru honorer termasuk guru Pendidikan Usia Dini (PAUD), guru ngaji dan sebagainya mendapatkan tunjangan maksimum kurang lebih hanya Rp2 juta, bahkan lebih kecil.

"Maka yang seperti ini berhak untuk mendapatkan upah minimum regional yaitu sebesar Rp5 juta lebih sedikit," kata Pramono.

Pramono menegaskan bahwa jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta dirinya akan menjadikan wilayah bekas Ibu Kota itu lebih adil dan merata.

"Jangan sampai kita di Jakarta ini yang dibangun hanya tempatnya orang kaya saja. Jangan yang terlihat indah itu di Gatot Subroto, Thamrin, Sudirman dan sebagainya," ungkapnya.



(Angkasa Yudhistira)