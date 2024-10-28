Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Punya Program Keumatan, RK Janji Jadi Pemimpin Adil untuk Semua Agama 

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:25 WIB
Punya Program Keumatan, RK Janji Jadi Pemimpin Adil untuk Semua Agama 
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa program keumatan yang dimilikinya bersama Suswono berlaku untuk semua agama.

"Ya itu bagian dari sana. Jadi saya sampaikan, dan kalau boleh jangan dipotong-potong ya, bahwa program keumatan itu asasnya berkeadilan," kata RK di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

"Jadi yang umat Islam menginginkannya itu kita fasilitasi, apalagi diinisiasi oleh Pak Anies di Jakarta. Agama lain jika juga ingin melakukan hal sama, sudah saya dengar juga akan kita fasilitasi juga sesuai dengan harapannya," sambungnya.

Di sisi lain, Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengungkap bahwa program keumatan datang dari aspirasi, dan keluh kesah masyarakat.

"Karena aspirasinya maunya A dan itu dibutuhkan oleh mayoritasnya, tentu kita fasilitasi. Dengan prinsip seadil-adilnya dan seluas-luas," ucapnya.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
