Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan se-Jakarta Bakal Fokus Menangkan RK-Suswono

JAKARTA - Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tingkat kecamatan se-Jakarta bakal fokus memenangkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

"Ya hari ini dari tim RIDO mengatakan konsolidasi pemenangan sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, hari ini kumpul semua Ketua-Ketua Partai tingkat kecamatan dari KIM plus," kata Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Hari ini juga tadi alhamdulillah dihadiri oleh bang Ridwan Kamil cagub kita, yang memberikan beberapa pengarahan, memberikan semangat, motivasi kepada seluruh kader," sambungnya.