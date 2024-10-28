Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Mak Edah Bangkit dari Kemiskinan Bersama Nenek-Nenek Lainnya di Bekasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |22:51 WIB
Kisah Mak Edah Bangkit dari Kemiskinan Bersama Nenek-Nenek Lainnya di Bekasi
Mak Edah berhasil bangkin dari kemiskinan usai jualan kerupuk (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

BEKASI – Jubaedah, akrab disapa Mak Edah, punya cerita yang tak mungkin dilupakannya. Di mana pada 2017 saat dia mengalami kerentanan pangan.

"Kami bukan sekadar miskin, tetapi benar-benar rentan pangan," katanya, seperti dikutip, Senin (28/10/2024). 

Mak Edah menceritakaan, beruntung saat itu, banyak pemerintah daerah yang datang dan menanyakan siapa yang ingin membuka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka pun memberikan berbagai pelatihan dan pembekalan.

Berkat usaha tersebut, terbentuklah Kelompok Wanita Tani Kedawung, Bekasi, yang memproduksi kerupuk kencur. Saat ini, kelompoknya terdiri dari 13 anggota, termasuk para lansia.

"Jadi, nenek-nenek cantik tidak perlu merepotkan anak dan menantunya. Jika ingin beli obat atau jajan, mereka bisa mandiri," kelakarnya.

Namun, perjalanan Mak Edah tidak selalu mulus. Saat membuka Kelompok Wanita Tani, banyak orang yang tidak suka dan melontarkan fitnah. Meskipun sempat menangis, dia berusaha tegar di depan anggota kelompoknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi UMKM Kemiskinan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180810//umkm-EYkV_large.jpg
Volume Penjaminan Jamkrindo Capai Rp186 Triliun untuk 4,4 Juta UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180570//prabowo-yD4U_large.jpg
Tingkatkan Kesejahteraan, Prabowo Bicara UMKM di KTT APEC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300//alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349//ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180150//mnc_group-Lie6_large.jpg
HUT Ke-36, MNC Group Komitmen Kembangkan 36 Pegiat UMKM Bersaing di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866//menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement