HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung: Jakarta Butuh Pemimpin yang Berani Memutuskan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |22:56 WIB
Pramono Anung: Jakarta Butuh Pemimpin yang Berani Memutuskan
Pramono Anung mengatakan Jakarta butuh pemimpin yang berani memutuskan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri deklarasi muda-mudi menyala Jakarta di Pos Bloc, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024) malam. Adapun acara dikemas sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober.

Hadir ratusan muda-mudi dari berbagai kelompok relawan Pramono-Rano Karno 'Si Doel' dalam acara tersebut membawa sejumlah atribut yang menjadi ciri nomor urut 3.

Pramono menegaskan bahwa Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang berani memutuskan bukan yang hanya berimajinasi.

"Jakarta ini butuh pemimpin yang mau memutuskan, bekerja keras dan yang paling penting persoalan Jakarta bukan persoalan yang gampang sehingga perlu pemimpin yang berani memutuskan kalau saya diberi amanah berani memutuskan," kata Pramono.

Pramono mengaku takjub atas kegiatan yang digagas kalangan Gen Z dan Milenial di Jakarta itu. Ia mengklaim hadirnya ratusan milenial dan gen Z sebagai bentuk kecintaan kepada dirinya dan Bang Doel.

"Jujur acaranya luar biasa, semarak, spontan gak ada mobilisasi menunjukkan bahwa kecintaan mereka akan pasangan nomor 3 sungguh luar biasa. Saya memberikan apresiasi, terima kasih kepada Gen Z dan Milenial yang betul betul acaranya diluar dugaan saya," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
