HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Prabowo 08 Mania Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |23:10 WIB
Relawan Prabowo 08 Mania Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono
Relawan Prabowo dukung Ridwan Kamil-Suswono (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Relawan Prabowo 08 Mania mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), dan mengubah nama menjadi Relawan RK Mania. 

Muhammad Damar, Ketua RK Mania mengatakan, para relawan yang sebelumnya tergabung dalam Prabowo 08 Mania ini sudah siap memenangkan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.  

"Kami siap memenangkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta satu putaran. Kemenangan satu putaran bukan hal yang mustahil. Kami akan terus bekerja keras untuk bisa menaikkan elektabilitas Ridwan Kamil hingga di atas 60 persen," kata Damar kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil pun mengaku bangga dengan tingginya antusiasme Relawan RK untuk memenangkannya di Pilkada Jakarta. Terlebih, dukungan yang diberikan sangat luar biasa.

"Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan, khususnya dukungan dari relawan-relawan Pak Prabowo 08 Mania yang sekarang sudah tuntas mengantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden kini memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil," katanya.

Dukungan ini, kata Ridwan Kamil, sudah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo. "Arahan dari Presiden Pak Prabowo adalah mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Makanya, Relawan Prabowo 08 Mania kini berhimpun dalam nama baru bernama RK Mania," ucapnya.

 

