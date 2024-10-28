Pramono Gagas Pasukan Putih Bantu Pekerjaan Nakes Jemput Bola bagi Lansia

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung merencanakan kehadiran Pasukan Putih di Jakarta apabila nanti terpilih menjadi pemimpin Jakarta periode 2024-2029.

Adapun Pasukan Putih yang dimaksud adalah mereka yang nantinya bekerja untuk membantu menjembatani Puskemas dan orang lanjut usia di suatu lingkungan sekaligus layanan jemput bola.

"Jadi Pasukan Putih akan dibuat khusus membantu Puskemas yang ada dan juga untuk para lansia," kata Pramono di Pos Bloc, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Keinginan itu, didasari pada beberapa masalah yang menjadi temuan ketika dirinya berkunjung dan belanja masalah langsung di masyarakat. Sejumlah lansia tidak mendapatkan penanganan yang baik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Oleh karenanya, Pramono-Rano Karno menggagas Pasukan Putih yang beranggotakan tenaga kesehatan (nakes) di Jakarta akan dikerahkan untuk menangani permasalahan itu.

"Pasukan Putih tadi membantu untuk para lansia yang sedang sakit, tidak sehat, butuh pengobatan, diantar BPJSnya, sehingga nanti akan diisi oleh tenaga kesehatan," jelasnya.



(Angkasa Yudhistira)