Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Bekasi 2024, Mas Tri Ajak Pemuda Kolaborasi Membangun Kota

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |23:58 WIB
Pilkada Bekasi 2024, Mas Tri Ajak Pemuda Kolaborasi Membangun Kota
Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto
A
A
A

BEKASI– Ratusan pemuda Kota Bekasi menghadiri acara diskusi "Tanya-Tanya Mas Tri" yang digelar di Setujuan Coffee, Jatiasih. Acara ini menjadi wadah bagi Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mendengarkan aspirasi serta pandangan kaum muda terkait isu-isu penting di Bekasi.

Dialog interaktif tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari isu lingkungan berkelanjutan, transportasi, pendidikan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kota.

Dalam suasana santai namun produktif, para pemuda bebas menyampaikan ide dan masukan mereka untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik.

Tri Adhianto menyampaikan bahwa keterlibatan generasi muda dalam perencanaan pembangunan kota adalah hal yang sangat penting.

“Ide dan semangat kaum muda akan memperkaya gagasan untuk membuat Bekasi sebagai kota yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ujar Tri, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, generasi muda memiliki kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Bekasi akan semakin maju jika aspirasi mereka juga menjadi bagian dari program pembangunan kota.

Politikus PDIP ini juga berkomitmen untuk menjadikan aspirasi pemuda sebagai salah satu dasar dalam menyusun program-program pemerintah jika terpilih sebagai wali kota.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111102/mk-qM20_large.jpg
Gugatan Heri-Sholihin Tak Diterima MK, Tri Adhianto Jadi Wali Kota Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/340/3090703/pilkada-9LnJ_large.jpg
Pilbup Bekasi, Real Count Internal Perolehan Suara Ade-Asep 45,6%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/340/3081774/pilkada-3mPp_large.jpg
Debat Perdana Pilbup, Ketua KPU Bekasi: Bukan soal Siapa yang Berbicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075931/ilustrasi-eHJ4_large.jpg
Survei Pilwalkot Bekasi, Begini Elektabilitas Tiga Paslon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074102/ilustrasi-0d6z_large.jpg
Pilwalkot Bekasi, Elektabilitas Paslon Adhianto-Harris Unggul 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/338/3072881/ilustrasi-iKZy_large.jpg
Pilwalkot Bekasi, Elektabilitas Tri Adhianto-Harris Bobihoe Unggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement