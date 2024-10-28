Pilkada Bekasi 2024, Mas Tri Ajak Pemuda Kolaborasi Membangun Kota

BEKASI– Ratusan pemuda Kota Bekasi menghadiri acara diskusi "Tanya-Tanya Mas Tri" yang digelar di Setujuan Coffee, Jatiasih. Acara ini menjadi wadah bagi Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mendengarkan aspirasi serta pandangan kaum muda terkait isu-isu penting di Bekasi.

Dialog interaktif tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari isu lingkungan berkelanjutan, transportasi, pendidikan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kota.

Dalam suasana santai namun produktif, para pemuda bebas menyampaikan ide dan masukan mereka untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik.

Tri Adhianto menyampaikan bahwa keterlibatan generasi muda dalam perencanaan pembangunan kota adalah hal yang sangat penting.

“Ide dan semangat kaum muda akan memperkaya gagasan untuk membuat Bekasi sebagai kota yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ujar Tri, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, generasi muda memiliki kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Bekasi akan semakin maju jika aspirasi mereka juga menjadi bagian dari program pembangunan kota.

Politikus PDIP ini juga berkomitmen untuk menjadikan aspirasi pemuda sebagai salah satu dasar dalam menyusun program-program pemerintah jika terpilih sebagai wali kota.