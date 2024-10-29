Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Tom Lembong, Mantan Mendag yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |21:03 WIB
Profil Tom Lembong, Mantan Mendag yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula
Tom Lembong (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi importasi gula di Kemendag.

Berikut profil Thomas Lembong yang dihimpun dari berbagai sumber:

Thomas Trikasih Lembong, A.B. (lahir 4 Maret 1971) lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan lulus pada tahun 1994. Lalu setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom memulai kariernya pada tahun 1995 dengan bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura). Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999-2000.

Tom Lembong lahir dari pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban. Tom menikah dengan Maria Franciska Wihardja pada tahun 2002 dan dikaruniai sepasang puteri dan putera.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181580//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-QqpM_large.jpg
Kejagung Limpahkan 8 Tersangka Kasus Minyak Mentah, Riza Chalid Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154//kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180399//dugaan_kasus_korupsi-yfvV_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180366//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-9ONX_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Kejagung Tegaskan Tak Ada OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179907//kejagung-9Uub_large.jpg
Kejagung Geledah 5 Lokasi Terkait Kasus Limbah Sawit, Salah Satunya Rumah Pejabat Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179905//korupsi-htjn_large.jpg
Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement