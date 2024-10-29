Perjalanan Karier Tom Lembong: dari Menteri Jokowi hingga Timses Anies

JAKARTA - Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) yang ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Diketahui, Tim Lembong adalah Mendag di era kepeimpinan Presiden Joko Widodo yang menjadi tim sukses (Timses) Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Berikut perjalanan karier Tom Lembong:

Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Namun, ia membelot dari Jokowi di kancah perpolitikan dengan menjadi Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) pada Pilpres 2024. Sementara diketahui, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, jadi cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Selain sebagai menteri, Thomas juga banyak menulis teks pidato Presiden Jokowi. Salah satu pidato paling dikenal berjudul "Game of Throne" yang disampaikan Jokowi saat pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

Dia juga menulis pidato bertajuk "Thanos" yang disampaikan Kepala Negara saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia. Kedua pidato tersebut juga viral pada saat itu.

Namun, Tom Lembong pernah menyatakan bahawa dirinya menyesal pernah menjadi bagian dari menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan adalah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.