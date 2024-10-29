Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjalanan Karier Tom Lembong: dari Menteri Jokowi hingga Timses Anies

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |21:45 WIB
Perjalanan Karier Tom Lembong: dari Menteri Jokowi hingga Timses Anies
Tom Lembong kenakan rompi tersangka Kejagung (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) yang ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Diketahui, Tim Lembong adalah Mendag di era kepeimpinan Presiden Joko Widodo yang menjadi tim sukses (Timses) Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Berikut perjalanan karier Tom Lembong:

Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Namun, ia membelot dari Jokowi di kancah perpolitikan dengan menjadi Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) pada Pilpres 2024. Sementara diketahui, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, jadi cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Selain sebagai menteri, Thomas juga banyak menulis teks pidato Presiden Jokowi. Salah satu pidato paling dikenal berjudul "Game of Throne" yang disampaikan Jokowi saat pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

Dia juga menulis pidato bertajuk "Thanos" yang disampaikan Kepala Negara saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia. Kedua pidato tersebut juga viral pada saat itu.

Namun, Tom Lembong pernah menyatakan bahawa dirinya menyesal pernah menjadi bagian dari menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan adalah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181580//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-QqpM_large.jpg
Kejagung Limpahkan 8 Tersangka Kasus Minyak Mentah, Riza Chalid Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154//kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180399//dugaan_kasus_korupsi-yfvV_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180366//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-9ONX_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Kejagung Tegaskan Tak Ada OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180331//gula-WBq3_large.jpg
5 Bos Perusahaan Gula Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180154//sidang_impor_gula-bKHv_large.jpg
4 Bos Perusahaan Swasta Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Impor Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement