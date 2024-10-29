Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peran Tom Lembong Dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |21:58 WIB
Peran Tom Lembong Dalam Kasus Korupsi Impor Gula
Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar (foto: Okezone/Reffi)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Thom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. 

Kejagung menilai, Thom Lembong menyalahi aturan berupa pemberian izin kepada pihak swasta untuk melakukan impor gula. 

Awalnya, Kejagung menyebutkan pada Mei 2015 Indonesia mengalami surplus gula. Dengan demikian, tidak diperlukan melakukan impor gula. 

"Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu 2015 tersebut Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih (GKP)," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar saat konferensi pers, Selasa (29/10/2024). 

Kejagung menilai, tindakan TTL tersebut menyalahi keputusan menteri perdagangan dan perindustrian nomor 527 tahun 2004. Dalam keputusan tersebut, tertulis bahwa yang diperbolehkan melakukan impor gula hanya BUMN. 

"Berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP  dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," ujarnya. 

 

