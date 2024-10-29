DPR Dorong Program Vokasi Diperbanyak Demi Pemberdayaan Gen Z

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta mendorong generasi muda untuk terus berkarya di tengah tantangan perkembangan zaman yang penuh ketidakpastian. Verrell mengatakan generasi muda merupakan agen perubahan yang dapat membangun Indonesia.

"Generasi muda, termasuk milenial dan Gen Z memiliki potensi yang luar biasa dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya. Sehingga perlu adanya dukungan penuh untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri generasi muda,” ujar Verrell dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Masih dalam momen Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, Verrell pun menyoroti dinamika yang dialami anak muda di era globalisasi ini, khususnya bagi kelompok milenial dan Gen Z.

“Pemuda era sekarang dituntut untuk memiliki kompetensi tinggi agar punya daya saing, khususnya di dunia kerja,” tutur salah satu Anggota DPR dari kalangan milenial ini.

Berdasarkan keterangan Euronews, perusahaan ramai-ramai memberhentikan karyawan Gen Z tak lama setelah diterima. Hal itu terungkap dari sebuah studi yang melibatkan 1.000 manajer yang membawahi pekerja usia 20-an. Hasilnya menyatakan satu dari enam mengaku tidak mau lagi mempekerjakan Gen Z karena reputasi mereka yang kurang baik.