Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Kasus Guru Honorer Supriyani, Puan: Saya Harap Ada Keadilan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |23:28 WIB
Soroti Kasus Guru Honorer Supriyani, Puan: Saya Harap Ada Keadilan!
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap D (6), anak polisi yang juga siswa SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara diselesaikan dengan seadil-adilnya. Sehingga, tak jadi preseden buruh pada sistem pendidikan di Indonesia.

"Pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan pada ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orangtua yang tidak proporsional. Saya berharap ada keadilan bagi Guru Supriyani agar tak jadi preseden buruk pada sistem pendidikan Indonesia," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024). 

Puan mengungkapkan, guru merupakan garda terdepan tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Tugas dari seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pengasuh, pengarah, dan pelindung anak-anak murid di lingkungan sekolah.

Dengan banyaknya guru yang terseret kasus hukum karena diperkarakan orangtua murid yang tidak terima anaknya diberi hukuman karena tindakan disiplin, menurut Puan sangat memprihatinkan. Ia sepakat, bahwa kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan, namun perlu diingat bahwa pembinaan dalam bentuk disiplin tidak bisa disamakan dengan kekerasan.

"Guru membutuhkan ruang untuk mendidik dengan tegas, disiplin, dan bijak tanpa harus takut akan tekanan dari luar. Orangtua harus mempercayai proses pendidikan di sekolah," ujarnya.

Puan berharap, guru bisa terbebas dari segala bentuk intimidasi, khususnya dari kasus hukum. "Jangan sampai ada intimidasi-intimidasi terhadap proses hukum. Apalagi, bagi mereka-mereka yang sedang dalam kondisi tersudutkan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement