Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ormas Pemuda Pancasila Jakarta Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |00:19 WIB
Ormas Pemuda Pancasila Jakarta Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono
Ormas Pemuda Pancasila dukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada 2024 (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ormas Pemuda Pancasila (PP) Jakarta deklarasi mendukung pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada 2024. 

Dukungan tersebut diberikan karena Ridwan Kamil merupakan kader Pemuda Pancasila. 

"Hari ini, malam ini, kita bikin acara ulang tahun pemuda Pancasila plus memberikan dukungan kita terhadap Pak Ridwan Kamil," kata Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jakarta Ilyas Abdullah di kawasan SCBD, Senin (28/10/2024). 

Dia mengatakan Pemuda Pancasila memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil karena merupakan kader internal Pemuda Pancasila sama seperti Anies Baswedan pada saat pemilu sebelumnya. 

Pemuda Pancasila Jakarta secara jelas pada Pilkada 2024 memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil karena juga kader Pemuda Pancasila. 

"Jadi sesimpel itu kok, kalau kita Pemuda Pancasila. Karena beliau adalah kader. Makanya kita akan berjuang buat beliau," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement