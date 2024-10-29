Ormas Pemuda Pancasila Jakarta Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Ormas Pemuda Pancasila (PP) Jakarta deklarasi mendukung pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada 2024.

Dukungan tersebut diberikan karena Ridwan Kamil merupakan kader Pemuda Pancasila.

"Hari ini, malam ini, kita bikin acara ulang tahun pemuda Pancasila plus memberikan dukungan kita terhadap Pak Ridwan Kamil," kata Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jakarta Ilyas Abdullah di kawasan SCBD, Senin (28/10/2024).

Dia mengatakan Pemuda Pancasila memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil karena merupakan kader internal Pemuda Pancasila sama seperti Anies Baswedan pada saat pemilu sebelumnya.

Pemuda Pancasila Jakarta secara jelas pada Pilkada 2024 memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil karena juga kader Pemuda Pancasila.

"Jadi sesimpel itu kok, kalau kita Pemuda Pancasila. Karena beliau adalah kader. Makanya kita akan berjuang buat beliau," ujarnya.