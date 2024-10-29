Para Paslon Lebih Diharap Lebih Detail Paparkan Program pada Debat Ketiga Pilkada Jakarta

JAKARTA - Para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah menjalani debat kedua Pilkada Jakarta, dengan tema 'Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial'. Debat tersebut digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu 27 Oktober 2024, malam.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, adanya komentar terkait program kompetitor menjadi hal yang menarik dari debat semalam. Saling 'serang' setidaknya dilakukan antara paslon nomor urut 1 dan 3.

"Di situlah sebenarnya debat bisa menjadi lebih terbuka lebih mengalir tadi malam, ya intinya debat tadi malam lebih menarik dari debat pertama, tadi ada format jual beli serangan, ada saling kritikan dan lebih substantif," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Senin 28 Oktober 2024.

Ketika ditanya pihak mana yang lebih dominan dalam debat kedua ini, Ujang mengaku sulit untuk menilai hal tersebut.

"Kalau bicara mana yang paling dominan saya mengatakan saya tida bisa mengatakan mana yang lebih dominan, karena tentu faktornya subjektif kalau saya mengatakan a atau b dominan," ujarnya.

"Yang jelas mereka ya ingin menunjukkan bahwa mereka dua belah pihak 01 dan 03 itu mempunyai program yang katakannya sama-sama bisa berjalan bisa dirasakan di saat yang sama juga mereka juga punya kelemahan, ada plus minus," sambungnya.