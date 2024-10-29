Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Para Paslon Lebih Diharap Lebih Detail Paparkan Program pada Debat Ketiga Pilkada Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |01:11 WIB
Para Paslon Lebih Diharap Lebih Detail Paparkan Program pada Debat Ketiga Pilkada Jakarta
Debat Pilkada Jakarta 2024 (Foto : Tangkapan Layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah menjalani debat kedua Pilkada Jakarta, dengan tema 'Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial'. Debat tersebut digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu 27 Oktober 2024, malam.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, adanya komentar terkait program kompetitor menjadi hal yang menarik dari debat semalam. Saling 'serang' setidaknya dilakukan antara paslon nomor urut 1 dan 3.

"Di situlah sebenarnya debat bisa menjadi lebih terbuka lebih mengalir tadi malam, ya intinya debat tadi malam lebih menarik dari debat pertama, tadi ada format jual beli serangan, ada saling kritikan dan lebih substantif," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Senin 28 Oktober 2024. 

Ketika ditanya pihak mana yang lebih dominan dalam debat kedua ini, Ujang mengaku sulit untuk menilai hal tersebut. 

"Kalau bicara mana yang paling dominan saya mengatakan saya tida bisa mengatakan mana yang lebih dominan, karena tentu faktornya subjektif kalau saya mengatakan a atau b dominan," ujarnya. 

"Yang jelas mereka ya ingin menunjukkan bahwa mereka dua belah pihak 01 dan 03 itu mempunyai program yang katakannya sama-sama bisa berjalan bisa dirasakan di saat yang sama juga mereka juga punya kelemahan, ada plus minus," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132257//megawati_soekarnoputri_dan_pramono_doel_di_hutan_lindung_angke_kapuk-UgGu_large.jpg
Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129006//halalbihalal_di_balaikota_jakarta-ne34_large.JPG
Pramono-Doel Gelar Halalbihalal di Pendopo Balaikota Pagi Ini, Ribuan ASN Antusias Antre
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement