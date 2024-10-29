Ridwan Kamil Didukung Pemuda Pancasila: Kalau Bukan Saudara Sendiri, ke Siapa Lagi?

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Ormas Pemuda Pancasila untuk pemilu tahun 2024. Ridwan Kamil memohon kader Pemuda Pancasila ikut mensuport dirinya karena dirinya merupakan keluarga besar Pemuda Pancasila.

"Kalau bukan pada keluaga sendiri, kepada siapa lagi saya sebagai kader Pemuda Pancasila memohon bantuan? Memohon pertongan untuk mewujudkan imipian menjadi negara luar biasa melalui Jakarta," kata Ridwan Kamil di kawasan SCBD Jakarta, Senin (29/10/2024).

Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan akan mengajak kader-kader Pemuda Pancasila untun melakukan kerja-kerja politik dengan mengajak lingkungan mensosialisasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Hal itu karena mengjitung waktu pemilihan yang janya menyisakan 30 hari lagi.

"Saya minta doa, sebagai salah satu kader yang ada di Pemuda Pancasila, sebulan lagi kalau takdirnya ada kader pemuda pancasalia ini akan menjadi gubernur Daerah Khusus Jakarta," jelasnya.

Dia mengatakan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan, tidak ada kejayaan tanpa persatuan. Dia mengajak kader Pemuda Pancasila ikut mengacapai kemenangan.

"Tentunya saling mendukung, melengkapi, dan terima kasih. Dengan begini di pelosok-pelosok Pemuda Pancasila tentu akan mensosialisasikan pasangan RIDO juga sebagai bagian dari dukungan deklarasi," ujarnya.



(Angkasa Yudhistira)