Istri RK Pastikan RIDO Berikan Ruang Kreativitas dan Ekonomi untuk Generasi Muda Jakarta

JAKARTA - Istri Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya memastikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mendukung kemajuan anak muda Jakarta dengan memberikan ruang kreativitas dan ekonomi mandiri.

"Nantinya digagas oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bagaimana para pemuda diberikan ruang ruang untuk mereka kemudian menambah kreativitas mereka," kata Atalia di M Blok Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Tidak hanya mmeberikan ruang kreativitas, pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga akan memberikan ruang agar generasi muda dapat mandiri secara ekonomi. Pasangan RIDO juga bakal membuat tempat berkumpul generasi muda.

"Mereka ingin mandiri secara ekonomi juga diberikan ruang termasuk bahkan tempat mereka untuk berkumpul," bebernya.

Dia menilai, ruang kreativitas diperlukan untuk kaum muda agar hadir gagasan-gagasan baru di tengah masyarakat sehingga dapat membuat Jakarta lebih maju.

"Di mana mereka berkumpul selama itu positif untuk menghadirkan gagasan baru yang insyaallah akan menjadikan negeri ini khususnya Jakarta menjadi lebih baik ke depannya dengan penuh warna dan juga semangat kekemudahan hadir," katanya.



(Arief Setyadi )