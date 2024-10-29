Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota TNI Viral Selamatkan Bocah yang Disandera di Pospol Pejaten, Ini Sosoknya

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |07:31 WIB
Anggota TNI Viral Selamatkan Bocah yang Disandera di Pospol Pejaten, Ini Sosoknya
Serda Wahyu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota TNI, Serda Wahyu menjadi sosok penyelamat anak perempuan yang disandera di Pos Polisi Lalu Lintas, Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin 28 Oktober 2024. Aksinya itu pun viral di media sosial.

Dalam video penyelamatan yang beredar di media sosial, tak sedikit masyarakat yang memuji aksi Serda Wahyu. "Terima kasih Pak Wahyu, nih anak kecil yang disandera penyelamatnya Pak Wahyu," ujar salah seorang warga di video.

"Bravo TNI pak," timpal warga lainnya.

Serda Wahyu merupakan Babinsa 03/Pasar Minggu Kodim 0504/Jakarta selatan. Menurut Serda Wahyu, berawal saat dirinya tiba di lokasi sudah banyak warga serta polisi.

"Ada anak yang disandera oleh seorang bapak-bapak di Pospol lalu lintas, anak itu ditodong pisau," dikutip dari keterangan Kodam Jayakarta, Selasa (29/10/2024).

Serda Wahyu sempat bernegosiasi dengan pelaku yag diketahui berinisial IJ (54). Kemudian, pelaku yang ternyata teman orangtua korban, sempat meminta minum dan disediakan mobil.

Kebetulan ada mobil sedan berpelat Mabes TNI yang sedang melintas. Lalu, Serda Wahyu berkoordinasi dengan driver, bahwa ada anak yang sedang disandera dan penyandera minta disediakan mobil.

Serda Wahyu kembali membujuk pelaku untuk memasuki mobil yang sudah disiapkan. Setelah di dalam mobil, Serda Wahyu kembali bernegosiasi dengan pelaku. 

 

