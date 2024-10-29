Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pertebal Suara Gen Z, Sekretariat TKN Fanta Prabowo Jadi Rumah Pemenangan RIDO

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |07:44 WIB
Pertebal Suara Gen Z, Sekretariat TKN Fanta Prabowo Jadi Rumah Pemenangan RIDO
Cagub Jakarta Ridwan Kamil dalam peluncuran Sekretariat TKN Fanta Prabowo Jadi Rumah Pemenangan RIDO (Foto: Dok)
JAKARTA – Jakarta Awet Muda meluncurkan RIDO Headquarters (RIDO HQ) sebagai rumah pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Peluncuran dilakukan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-96.

RIDO HQ merupakan transformasi dari Fanta HQ, yaitu Sekretariat TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran (Fanta HQ) yang bertempat di Jalan Surabaya No. 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

Acara ini dihadiri langsung oleh Cagub Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil, Pembina Jakarta Awet Muda Arief Rosyid Hasan, bersama dengan simpul-simpul relawan dan komunitas pendukung paslon RIDO. Sesuai dengan komitmen RIDO untuk agenda-agenda kepemudaan, RIDO HQ diharapkan semakin mempertebal suara orang muda di Pilkada Jakarta, untuk membawa Jakarta yang semakin modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa RIDO HQ tidak hanya menjadi rumah pemenangan, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya orang muda yang memiliki visi dan harapan untuk Jakarta, tempat lahirnya inovasi dan kreativitas orang muda lintas golongan, partai, dan latar belakang.

“Saya diskusi sama Mas Arief, RIDO Headquarters ini didedikasikan untuk para pemuda Jakarta yang menginginkan perubahan dan kemajuan. Kami ingin mendengarkan aspirasi kalian, ide-ide segar, serta harapan untuk Jakarta yang lebih maju dan nyaman bagi semua. Saya percaya bahwa energi dan kreativitas anak muda adalah kekuatan yang sangat berarti untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik,” ujar Ridwan Kamil.

Selain itu, Ridwan Kamil menyampaikan keyakinannya bahwa suara dan dukungan orang muda memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan yang progresif dan inklusif.

“Keterlibatan aktif orang muda dalam proses demokrasi bukan sekadar urusan elektoral, tetapi insya Allah, orang muda akan terus ambil bagian mengambil kuas dan melukis kanvas Jakarta bersama RIDO. Tapi sebelum itu, kita harus menang dulu,” lanjut Bang Ridwan, sapaannya.

 

