Simak! Berlabuh Dukung RIDO, Begini Seruan Die Hard Anies Fahira Idris

JAKARTA - Ketua Umum Ormas Bang Japar, Fahira Idris menyatakan telah melabuhkan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Dukungan diberikan setelah melihat visi misi pasangan nomor urut satu itu yang ingin memajukan Jakarta.

Menurut Fahira, politik merupakan ruang di mana perbedaan menjadi niscaya. Di sisi lain, politik juga merupakan jalan perjuangan untuk menghadirkan kesejahteraan melalui amanah kepemimpinan.

"Qodarullah, Bapak Anies Baswedan belum bisa berlayar dalam Pilkada 2024. Rasa kecewa pasti ada. Rasa tidak terima juga masih tersisa. Namun, kita juga harus menghadapi realita bahwa kemajuan yang telah diraih Jakarta saat ini harus kita jaga bersama," ujarnya dalam siaran pers, dikutip Selasa (29/10/2024).

Salah satunya, kata Fahira, dengan memberi dukungan kepada salah satu Paslon yang saat ini sedang berlaga. Paslon yang punya komitmen tinggi melanjutkan warisan-warisan kebaikan di Jakarta yang manfaatnya sudah dirasakan warga.

Dukungan ini untuk memastikan berbagai program pro-warga dan paradigma pembangunan yang menempatkan kepentingan warga sebagai yang utama tetap terus berkelanjutan. Setelah melalui ikhtiar yang panjang, hasil komunikasi dan konsultasi yang intensif dengan para tokoh agama dan masyarakat, bertanya langsung kepada warga, serta disertai pencermatan dan telaah rekam jejak, visi misi dan program akhirnya melabuhkan dukungan kepada RIDO.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya dan Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara, pada hari minggu 26 Oktober 2024, telah resmi melakukan Deklarasi untuk memberikan dukungan kepada pasangan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono (RIDO) pada Pilkada Jakarta 2024 ini," katanya.