HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Minta Maaf soal Kelakarnya saat Deklarasi Relawan Bang Japar, Tak Bermaksud Singgung Siapapun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |08:07 WIB
Suswono Minta Maaf soal Kelakarnya saat Deklarasi Relawan Bang Japar, Tak Bermaksud Singgung Siapapun
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1, Suswono melayangkan permohonan maaf atas kelakarnya yang menuai polemik dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar beberapa waktu lalu.

"Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut," kata Suswono dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Suswono menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi. Ia pun menegaskan, tak bermaksud menyinggung janda dan juga Rasulullah SAW.

"Tidak ada maksud sama sekali menyinggung tentang janda apalagi Manusia Agung sepanjang zaman, Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam setiap kehidupan saya," kata Susswono.

"Namun, saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya," imbuhnya.

