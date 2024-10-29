Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Menegangkan Serda Wahyu Selamatkan Bocah Disandera di Pospol Pejaten

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |08:52 WIB
Detik-Detik Menegangkan Serda Wahyu Selamatkan Bocah Disandera di Pospol Pejaten
Serda Wahyu selamatkan bocah disandera di Pospol Pejaten (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Situasi penyelamatan bocah perempuan inisial S yang disandera di Pos Polisi (Pospol) Lalu Lintas, Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin 28 Oktober 2024 sangat menegangkan. Pelaku IJ (54) dengan amarah meletakkan pisau di leher korban.

Peristiwa itu sempat menyedot perhatian masyarakat. Mereka berkerumun menyaksikan sekaligus menaruh harapan anak tersebut bisa diselamatkan. Kemacetan pun tak terhindarkan pada Senin pagi di sekitar lokasi kejadian.

Sementara petugas masih berusaha melakukan penyelamatan, muncul Serda Wahyu, Babinsa 03/Pasar Minggu Kodim 0504/Jakarta Selatan. Saat Serda Wahyu tiba di lokasi, sudah banyak warga dan petugas kepolisian.

Kemudian, dirinya melihat ada seorang bapak-bapak di Pospol Lalu Lintas sedang menyandera anak dengan menodongkan pisau. Bak film aksi, dengan pelan, Serda Wahyu melakukan negosiasi dengan pelaku berinisi IJ (54).

Pelaku sempat meminta minum lalu dan minta disediakan mobil. Kebetulan ada mobil sedan berpelat Mabes TNI yang sedang melintas, Serda Wahyu langsung berkoordinasi dengan driver bahwa ada anak yang sedang disandera dan penyandera minta disediakan mobil.

"Kemudian Serda Wahyu kembali membujuk pelaku untuk memasuki mobil yang sudah disiapkan, setelah di dalam mobil kembali Serda Wahyu bernegosiasi dengan pelaku," dikutip dari Kodam Jayakarta.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/338/3079884/penyanderaan-MRGJ_large.jpg
Anggota TNI Viral Selamatkan Bocah yang Disandera di Pospol Pejaten, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079639/penyanderaan-BnHV_large.jpg
4 Fakta Ayah Sandera Anak di Pospol Pejaten, Pisau Menempel di Leher saat Negosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/07/18/2794884/3-kasus-penyanderaan-fenomenal-di-dunia-atlet-israel-jadi-korban-2Bwz0u5fL6.jpg
3 Kasus Penyanderaan Fenomenal di Dunia, Atlet Israel Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/19/18/1392130/penyanderaan-bank-berakhir-pelaku-ditembak-mati-YqniPt6HBl.jpg
Penyanderaan Bank Berakhir, Pelaku Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/19/18/1392100/drama-penyanderaan-bank-pelaku-ancam-ledakkan-bom-9J4HcX28IS.jpg
Drama Penyanderaan Bank, Pelaku Ancam Ledakkan Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/04/18/1243498/sandera-wna-militan-abu-sayyaf-minta-tebusan-rp1-1-triliun-BOwnN8cF63.png
Sandera WNA, Militan Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp1,1 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement