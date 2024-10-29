Detik-Detik Menegangkan Serda Wahyu Selamatkan Bocah Disandera di Pospol Pejaten

JAKARTA - Situasi penyelamatan bocah perempuan inisial S yang disandera di Pos Polisi (Pospol) Lalu Lintas, Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin 28 Oktober 2024 sangat menegangkan. Pelaku IJ (54) dengan amarah meletakkan pisau di leher korban.

Peristiwa itu sempat menyedot perhatian masyarakat. Mereka berkerumun menyaksikan sekaligus menaruh harapan anak tersebut bisa diselamatkan. Kemacetan pun tak terhindarkan pada Senin pagi di sekitar lokasi kejadian.

Sementara petugas masih berusaha melakukan penyelamatan, muncul Serda Wahyu, Babinsa 03/Pasar Minggu Kodim 0504/Jakarta Selatan. Saat Serda Wahyu tiba di lokasi, sudah banyak warga dan petugas kepolisian.

Kemudian, dirinya melihat ada seorang bapak-bapak di Pospol Lalu Lintas sedang menyandera anak dengan menodongkan pisau. Bak film aksi, dengan pelan, Serda Wahyu melakukan negosiasi dengan pelaku berinisi IJ (54).

Pelaku sempat meminta minum lalu dan minta disediakan mobil. Kebetulan ada mobil sedan berpelat Mabes TNI yang sedang melintas, Serda Wahyu langsung berkoordinasi dengan driver bahwa ada anak yang sedang disandera dan penyandera minta disediakan mobil.

"Kemudian Serda Wahyu kembali membujuk pelaku untuk memasuki mobil yang sudah disiapkan, setelah di dalam mobil kembali Serda Wahyu bernegosiasi dengan pelaku," dikutip dari Kodam Jayakarta.