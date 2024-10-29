Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sebut Jakarta Butuh Pemimpin yang Matang Pengalaman dan Tahu Rumus Global

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |11:39 WIB
Ridwan Kamil Sebut Jakarta Butuh Pemimpin yang Matang Pengalaman dan Tahu Rumus Global
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa dia dan Suswono adalah pasangan yang kredibel untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

"Kalau ditanya kota global, siapa yang paling global? Ya, pasangan RIDO, betul?," kata Ridwan Kamil di DPD Golkar, Cikini, dikutip Selasa (29/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu kemudian memaparkan pengalamannya, terutama ketika tujuh tahun tinggal di Hongkong, dan tujuh tahun tinggal di Amerika.

Pengalaman belasan tahun tinggal di luar negeri itu, kata Ridwan Kamil, membuat dirinya mengetahui bagaimana rumus menaikkan kota menjadi kota global.

"Saya 7 tahun tinggalnya di Hong Kong, 7 tahun tinggalnya di Amerika, paham betul bagaimana rumus menaikkan sebuah kota menjadi kota global," katanya.

"Urus Jakarta gak boleh coba-coba. Saya lima tahun jadi wali kota Bandung, lantas lima tahun ngurusin 50 juta orang sebagai gubernur Jabar. Di masa awal gubernur, ada lebih dari 1.000 desa miskin dan tertinggal. Di akhir masa jabatan, desa miskin dan tertinggal sudah nol," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memiliki visi misi jelas untuk mengubah Jakarta dalam lima tahun mendatang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement