Ridwan Kamil Sebut Jakarta Butuh Pemimpin yang Matang Pengalaman dan Tahu Rumus Global

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa dia dan Suswono adalah pasangan yang kredibel untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

"Kalau ditanya kota global, siapa yang paling global? Ya, pasangan RIDO, betul?," kata Ridwan Kamil di DPD Golkar, Cikini, dikutip Selasa (29/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu kemudian memaparkan pengalamannya, terutama ketika tujuh tahun tinggal di Hongkong, dan tujuh tahun tinggal di Amerika.

Pengalaman belasan tahun tinggal di luar negeri itu, kata Ridwan Kamil, membuat dirinya mengetahui bagaimana rumus menaikkan kota menjadi kota global.

"Saya 7 tahun tinggalnya di Hong Kong, 7 tahun tinggalnya di Amerika, paham betul bagaimana rumus menaikkan sebuah kota menjadi kota global," katanya.

"Urus Jakarta gak boleh coba-coba. Saya lima tahun jadi wali kota Bandung, lantas lima tahun ngurusin 50 juta orang sebagai gubernur Jabar. Di masa awal gubernur, ada lebih dari 1.000 desa miskin dan tertinggal. Di akhir masa jabatan, desa miskin dan tertinggal sudah nol," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memiliki visi misi jelas untuk mengubah Jakarta dalam lima tahun mendatang.