Forward Contract Hingga Pasar Murah, Ridwan Kamil-Suswono Siap Amankan Pasokan Pangan Jakarta

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) akan melakukan beberapa terobosan guna memastikan bahan-bahan pangan dapat diakses seluruh warga dengan mudah dan murah.

Sebelumnya, dalam debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu malam, 27 Oktober 2024, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Suswono mengatakan bahwa pasokan pangan di Jakarta sangat rawan.

"Sebanyak 98 persen pangan Jakarta dipasok dari luar Jakarta, maka ketahanan pangan Jakarta sungguh sangat-sangat rawan. Kami akan pastikan bahwa pasokan pangan akan aman sepanjang RIDO memimpin Jakarta," katanya.

Untuk itu, kata Suswono, dia bersama Ridwan Kamil (RK) akan membuat kontrak kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan.

"Ada dua pilihan, yakni kontrak langsung dan BUMD kita investasi di daerah penghasil pangan. Untuk investasi, misalnya terkait daging sapi yang banyak di NTT dan NTB," katanya.

"Kita bisa membuat RPH modern di sana dan kita antar dagingnya ke Jakarta. Dengan subsidi si biaya transportasinya, maka warga Jakarta bisa mendapat daging yang relatif murah," sambungnya.

Di sisi lain, Suswono mengatakan, pasangan calon nomor urut 1 telah menyiapkan program pasar murah untuk menjamin akses bahan pokok yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tak berhenti di situ, calon wakil gubernur Suswono menegaskan titik-titik distribusi akan diperbanyak agar memudahkan warga.

"Sehingga rakyat tak perlu antre panjang," katanya.