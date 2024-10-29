Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Pencabulan dan Penculikan Bocah di Pasar Minggu, Polisi Gerak Cepat!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |13:33 WIB
Heboh Pencabulan dan Penculikan Bocah di Pasar Minggu, Polisi Gerak Cepat!
Heboh Pencabulan dan Penculikan Balita di Pasar Minggu/ist
A
A
A

JAKARTA -Polisi masih mendalami dugaan kasus penculikan anak yang dilakukan IJ terhadap anak ZP (5) yang viral di medsos di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin. Termasuk, mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan, orangtua korban telah membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur.

“Atas dugaan peristiwa penculikan, kekerasan fisik terhadap anak, dan atau perbuatan cabul," ujar Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (29/10/2024).

Mantan Kapolres Jakarta Selatan ini mengatakan, pendalaman tentang dugaan pencabulan itu dilakukan lantaran hasil pemeriksaan, korban diduga dicabuli, dinakali, dicium, dan diraba oleh pelaku.

Pelaku juga sempat membawa korban berputar-putar menggunakan sepeda motor hingga diancam dan dilakukan kekerasan fisik menggunakan pisau.

"Mengakibatkan korban luka di leher, jempol tangan kiri, dagu sayatan pisau, luka memar merah pelipis sebelah kiri dan luka memar bawah mata kanan atas hidung sebelah kanan," tuturnya.

Dia menerangkan, pelaku dan orangtua korban sejatinya baru kenal selama 2 bulan, yang mana pada Minggu, 27 Oktober 2024 pelaku datang ke rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur dengan niatan meminjam uang. Orangtua korban lantas berjualan dengan membawa sang anak, tak lama pelaku menyusul orangtua korban di tempat jualannya itu.

"(Orangtua korban) Tanpa menaruh curiga, pelaku lalu menggendong korban dan akan diajak meminjam sepeda motor, selanjutnya pelapor (orangtua korban) di beritahu saksi Wahyu bahwa anak korban dibawa pelaku," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral penculikan pencabulan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181559//dpr-DSNk_large.jpg
Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181557//odgj_tabrakkan_diri_ke_mobil_di_tanah_abang-LWdw_large.jpg
Heboh! Pria Diduga ODGJ Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342//viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181317//viral-3ay1_large.jpg
Fakta-Fakta Mahasiswa Tewas Dikeroyok 3 Pria di Masjid Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212//catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136//viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement