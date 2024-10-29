150 Perwira di Polda Metro Jaya Dirotasi, Kapolsek hingga Kasat Reskrim Berganti

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto melakukan rotasi terhadap sejumlah jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total ada 150 perwira yang dirotasi mulai dari Kapolsek hingga Kasat Reskrim.

Adapun rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda ST/367/X/KEP./2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan rotasi tersebut sebagai bentuk penyegaran:

“Benar, TR tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat,” kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Berikut beberapa jabatan yang dirotasi:

Kasat Reserse:

1. Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan kini dijabat oleh AKP Pardiman

2. Kasat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota kini dijabat AKBP Dicky Fertoffan Bachrie

3. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi kini dijabat oleh Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar

4. PS Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat kini dijabat oleh Kompol Mujiyanto Kasigar

5. Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Timur kini dijabat oleh AKBP Dedi Nurhadi