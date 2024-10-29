Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

150 Perwira di Polda Metro Jaya Dirotasi, Kapolsek hingga Kasat Reskrim Berganti

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |13:57 WIB
150 Perwira di Polda Metro Jaya Dirotasi, Kapolsek hingga Kasat Reskrim Berganti
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto melakukan rotasi terhadap sejumlah jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total ada 150 perwira yang dirotasi mulai dari Kapolsek hingga Kasat Reskrim.

Adapun rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda ST/367/X/KEP./2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan rotasi tersebut sebagai bentuk penyegaran:

“Benar, TR tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat,” kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Berikut beberapa jabatan yang dirotasi:

Kasat Reserse:

 1. Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan kini dijabat oleh AKP Pardiman

 2. Kasat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota kini dijabat AKBP Dicky Fertoffan Bachrie

 3. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi kini dijabat oleh Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar

 4. PS Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat kini dijabat oleh Kompol Mujiyanto Kasigar

 5. Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Timur kini dijabat oleh AKBP Dedi Nurhadi

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487//budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480//polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212//catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845//pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180638//konser_blackpink_di_gbk-8mup_large.jpg
Konser BLACKPINK di GBK, Polda Metro Kerahkan 1.500 Personel Gabungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement