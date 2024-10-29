Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak di Jaktim Diduga Dianiaya Ortu hingga Wajahnya Babak Belur, Polisi Turun Tangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:07 WIB
Anak di Jaktim Diduga Dianiaya Ortu hingga Wajahnya Babak Belur, Polisi Turun Tangan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi turun tangan menyelidiki kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang anak di Jakarta Timur. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam unggahan yang beredar, anak tersebut tampak sesenggukan menangis. Di wajahnya juga terlihat sejumlah luka-luka.

Bukan hanya luka-luka di wajah, tangan anak itu juga terlihat terluka. Dalam unggahan itu, anak itu terlihat dievakuasi oleh dua orang ibu-ibu.

“Kamu kenapa? Diapaiin kamu, dik? Kamu mukanya sampai bonyok begini lho,” kata seorang ibu-ibu itu.

Merespons hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan peristiwa itu terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi pun langsung mendatangi lokasi untuk mengusut dugaan penganiayaan itu.

“Saat ini, Satreskrim Polres Metro Jaktim dan Polsek Pasar Rebo sedang melakukan pendalaman terkait peristiwa ini. Dan tentunya karena ini anak, ini menjadi perhatian serius oleh jajaran Polda Metro Jaya, katena anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkap Ade.

 

Halaman:
1 2
      
