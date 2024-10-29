Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei PPI: Ridwan Kamil-Suswono 47,8%, Pramono-Rano 38%, Dharma-Kun 4,3%

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:52 WIB
Survei PPI: Ridwan Kamil-Suswono 47,8%, Pramono-Rano 38%, Dharma-Kun 4,3%
Pilkada Jakarta 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono kembali menduduki peringkat teratas dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas tertinggi pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dirilis oleh Parameter Politik Indonesia (PPI) pada akhir Oktober 2024 terkait Pilkada Jakarta 2024

"Pada elektabilitas pasangan, RK-Suswono memimpin sementara di angka 47,8%," tulis Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno dalam rilis hasil temuan surveinya, Selasa (29/10/2024).

Paslon yang telah didukung mayoritas partai politik ini unggul sekitar 9,8 persen dari pesaing ketatnya yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Paslon nomor urut tiga itu menduduki peringkat kedua dengan elektabilitas 38 persen.

Sementara, paslon nomor urut dua yang juga merupakan calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh elektabilitas 4,3 persen. Angka ini terlihat terpaut jauh dari kedua pesaingnya.

"Undecided voters atau pemilih yang belum menentukan sikap sebesar 9,9 persen," ujarnya.

Untuk diketahui, survei itu dilakukan pada tanggal 21-25 Oktober 2024 lalu, dengan menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan dibantu pengisian kuisioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan metode tersebut, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.200 responden. Adapun, margin of error yang diterapkan sebesar 2,8 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement