Survei PPI: Ridwan Kamil-Suswono 47,8%, Pramono-Rano 38%, Dharma-Kun 4,3%

JAKARTA - Pasangan nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono kembali menduduki peringkat teratas dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas tertinggi pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dirilis oleh Parameter Politik Indonesia (PPI) pada akhir Oktober 2024 terkait Pilkada Jakarta 2024.

"Pada elektabilitas pasangan, RK-Suswono memimpin sementara di angka 47,8%," tulis Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno dalam rilis hasil temuan surveinya, Selasa (29/10/2024).

Paslon yang telah didukung mayoritas partai politik ini unggul sekitar 9,8 persen dari pesaing ketatnya yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Paslon nomor urut tiga itu menduduki peringkat kedua dengan elektabilitas 38 persen.

Sementara, paslon nomor urut dua yang juga merupakan calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh elektabilitas 4,3 persen. Angka ini terlihat terpaut jauh dari kedua pesaingnya.

"Undecided voters atau pemilih yang belum menentukan sikap sebesar 9,9 persen," ujarnya.

Untuk diketahui, survei itu dilakukan pada tanggal 21-25 Oktober 2024 lalu, dengan menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan dibantu pengisian kuisioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan metode tersebut, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.200 responden. Adapun, margin of error yang diterapkan sebesar 2,8 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

(Angkasa Yudhistira)