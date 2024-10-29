Anak Gadis di Tangerang Diduga Disekap di Gudang dan Diperkosa Berkali-kali

JAKARTA - Seorang anak perempuan, berinisial VLR diduga menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan oleh seorang pria berinisial YH di sebuah gudang kawasan Jalan Prabu Siluwangi Raya, Uwung Jaya, Cibodas, Tangerang. Saat ini, polisi tengah mendalami kasus tersebut.

"Awal kejadian menurut keterangan pelapor selaku orang tua korban, awalnya korban bertemu dengan pelaku," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi pada wartawan, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, dugaan penyekapan dan pemerkosaan tersebut terjadi pada Jumat, 18 Oktober 2024 lalu. Korban pasca bertemu pelaku dibawa ke lokasi kejadian hingga akhirnya disekap di dalam gudang oleh pelaku selama 10 hari lamanya.