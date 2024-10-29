Pramono Anung Janjikan Buka 500 Ribu Lapangan Kerja di Jakarta: Itu Rasional

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut tiga, Pramono Anung mengatakan kebijakan untuk membuka 500 ribu lapangan kerja di Jakarta bukan sebuah kebijakan yang mustahil terjadi.

Dia memastikan, program ini sangat rasional dan bisa diterapkan.

Pramono menjelaskan, rencana kebijakan yang akan diterapkannya jika kelak diberi amanah memimpin Jakarta ini sebenarnya sudah berdasarkan kajian yang matang. Sehingga, keluarnya angka tersebut tidak sembarang.

"Kenapa 500 ribu lowongan kerja? Karena sampai dengan bulan Oktober kemarin ada 354 ribu pengangguran, ditambah 52 ribu yang baru di PHK. Jadi kurang lebih ada 400 ribu," kata Pramono di sela-sela kegiatan kampanyenya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tak hanya kajian yang sudah dinilai matang, ia menyebut sumber pendanaannya untuk pembukaan lapangan kerja juga bisa disediakan dari APBD Jakarta. Sehingga, Pramono memastikan, program ini akan mudah terlaksana jika kelak memimpin Jakarta.

"(Jadi) kalau ada pembukaan 500 ribu itu rasional banget dan duitnya ada," ujarnya menegaskan.

(Angkasa Yudhistira)