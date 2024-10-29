Pos Pengamanan Gabungan Dibangun Dekat Rumah Presiden Prabowo, Ini Penampakannya

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membangun Pos Pengamanan Gabungan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pos ini merupakan sarana pendukung yang dibangun dekat dengan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama Kapolres, Dandim, Kasi Rem dan seluruh perangkat daerah terkait tadi kita melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan Posko Gabungan dan penyediaan sarana pendukung di tempat tinggalnya Pak Presiden kita. Jadi ini adalah kewajiban Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana ini," kata Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri di lokasi, Selasa (29/10/2024).

Kata dia, pembangunan ini telah disepakati menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Proges pembangunannya sudah mencapai sekitar 71%.

"Kita sama-sama bisa lihat di sini proses pembangunannya sedang berjalan untuk menyelesaikannya dengan target 2 minggu selesai, mudah-mudahan bisa tercapai. Kendala yang dihadapi tadi sudah didiskusikan semua sudah sepakat dan memahami apa yang harus dilakukan bagaimana pertanggungjawaban pelaksana pembangunan ini bisa akuntable dan juga proses pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik. Pendukung lain untuk sementara yang kekurangan sedang berjalan, ini ada mebeleir yang kurang sedang berproses juga," ungkapnya.