Pramono Bilang Program Sarapan Gratis Bisa Langsung Dijalankan

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung mengatakan akan langsung menjalankan program sarapan gratis bagi siswa di sekolah ketika dirinya mendapatkan amanah untuk menjadi Gubernur Jakarta lima tahun mendatang.

Pramono menjelaskan, program ini sudah diperhitungkan dengan APBD Jakarta yang tersedia. Sehingga, program tersebut bisa direalisasikan jika dirinya menjadi Gubernur.

"Sebenarnya, di dana APBD Jakarta sudah ada alokasinya. Jadi bukan sesuatu yang terlalu baru. Hanya memang program ini akan disinergikan dengan program makan siang dari pemerintah pusat. Padahal, ada dua hal yang berbeda, maka kami mengusulkan untuk sarapan pagi gratis," kata Pramono di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Bahkan, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menjamin sarapan gratis di sekolah bisa dilaksanakan pada tahun depan setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024.

"Kalau saya misalnya dilantik tahun 2025, sudah ada dananya. Sehingga, program ini pasti bisa berjalan. Bukan sesuatu yang dari kayangan lah," ujarnya.

Pramono optimistis program sarapan gratis bisa berjalan setiap hari siswa bersekolah. Sementara, soal biaya per porsi sarapan gratis ini, dia menyebut, tak akan berbeda jauh dengan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Maka kalau saya yakin berjalan, menunya akan kita ganti setiap waktu. Yang penting sehat. Bahwa kemudian akan ada menu tetap, nasi uduk, akan kita lakukan," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)