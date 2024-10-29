Forum Ustadzah se-Jakarta Deklarasikan Dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Forum Ustadzah se Jakarta mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Ketua Forum Ustadzah se Jakarta, Ustadzah Umi Bahijah mengatakan bahwa pasangan cagub-cawagub nomor urut 1 itu memiliki visi misi yang bagus, dan sarat dengan program keumatan.

"Saya mempelajari siapa Ridwan Kamil, apa gagasannya, visi misinya, dan bagaimana perjuangan beliau. Setelah mengenal lebih dekat beliau, akhirnya kami memilih beliau" kata Umi Bahijah setelah deklarasi sokongan di daerah Gandaria Utara, Jakarta Selatan Selasa (29/10/2024).

"Ada satu bulan kami bincang-bincang dengan beliau melalui telepon, ada WA juga. Setelah yakin, baru sekarang ini kami kumpulkan," sambungnya.

Tak lupa, Umi Bahijah berpesan agar Ridwan Kamil-Suswono selalu bekerja dengan hati yang tulus dan amanah demi kepentingan warga Jakarta jika nantinya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.