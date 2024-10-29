Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Janjikan Masuk Ancol Gratis, Rano Karno: Sono Cuci Kaki Gratis di Laut!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |18:24 WIB
Janjikan Masuk Ancol Gratis, Rano Karno: Sono Cuci Kaki Gratis di Laut!
Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno berjanji akan memberikan sejumlah fasilitas gratis bagi warga Jakarta. Salah satunya adalah masuk Ancol gratis.

Demikian diutarakan Rano Karno saat blusukan ke warga Penjagalan, Jakarta Utara. Rano menyebut akan memberikan gratis masuk ancol kepada warga yang memegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Sekaligus enak yang punya KJP masuk Ancol Gratis," kata Rano Karno kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).

Bang Doel -- panggilan akrabnya -- lantas berkelakar dalam dialog itu, setelah masuk Ancol gratis maka warga bisa menikmati air laut. Hanya saja, tambah dia, biaya makan ditanggung masing-masing.

"Cuci kaki di laut gratis, tapi makan bayar sendiri," ujarnya sambal tertawa.

Bang Doel yang juga mantan Gubernur Banten ini juga mengungkap dirinya mempersiapkan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
