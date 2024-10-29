Rano Karno Prioritaskan Pembangunan RSUD Cakung: Standarnya Nasional

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Rano Karno mengatakan dirinya bersama Pramono Anung akan memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cakung jika terpilih untuk memimpin Jakarta.

"Jadi prioritas pertama, kalau kita dipercaya tentu kita harus bangun RSUD Cakung," kata Rano Karno kepada wartawan di Pejagalan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024).

Rano Karno menilai populasi di Cakung merupakan salah satu terpadat di Jakarta Timur. Si Doel, sapaan akrab Rano, menyebut dirinya akan membangun rumah sakit berstandar nasional.

"Artinya, sangat diperlukan pusat kesehatan yang punya standar nasional," tambah Rano.

Dia bersama Pramono Anung, yakin bisa merealisasikan pembangunan itu. Sebab menurutnya Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta telah membebaskan lahan untuk pembangunan tersebut.

"Sampai hari ini mereka belum punya RSUD. Saya bilang enggak bisa. Ternyata lahannya sudah ada, lahannya Pemprov sudah membebaskan, tinggal pembangunan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)