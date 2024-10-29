Pramono Anung Bakal Bentuk Pasukan Putih Bantu Lansia dan Puskesmas

Cagub Pramono Anung bakal bentuk pasukan putih (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berencana bentuk 'Pasukan Putih' di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur.

Untuk diketahui, Pasukan Putih yang dimaksud adalah mereka yang nantinya bekerja untuk membantu menjembatani Puskemas dan orang lanjut usia (Lansia) di suatu lingkungan.

"Jadi Pasukan Putih akan dibuat khusus membantu Puskemas yang ada dan juga untuk para lansia," kata Pramono, Jakarta, Selasa, (29/10/2024).

Dia mengatakan pembentukan Pasukan Putih ini dilakukan usai ia menemukan beberapa masalah penanganan kesehatan untuk lansia saat ia blusukan.

Pasukan Putih yang beranggotakan tenaga kesehatan di Jakarta itu, nantinya akan dikerahkan untuk menangani permasalahan kesehatan para lansia.

"Pasukan Putih tadi membantu untuk para lansia yang sedang sakit, tidak sehat, butuh pengobatan, diantar BPJSnya, sehingga nanti akan diisi oleh tenaga kesehatan," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)