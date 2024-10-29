Survei PPI: RK-Suswono Didukung Pemilih Anies, Pramono-Rano Didukung Pemilih Ahok

JAKARTA - Pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono mendapat dukungan dari mayoritas pemilih mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dirilis Parameter Politik Indonesia (PPI) pada akhir Oktober 2024 ini.

"Ada 51,3 persen pemilih Anies-Sandi yang memilih Ridwan Kamil-Suswono," kata Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno dalam rilis surveinya, Selasa (29/10/2024).

Sementara, ada 27,5% pemilih Anies-Sandi yang menjatuhkan pilihan ke pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Sedangkan, 3,5% menjatuhkan pilihan ke pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Di sisi lain, kata dia, PPI juga mengukur peta elektoral dari basis pemilih mantan Gubernur DKI Jakarta lainnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Untuk basis pemilih Ahok, paling banyak menjatuhkan pilihan ke Pramono-Rano.

"Ada 53,8 persen pemilih Ahok-Djarot yang menjatuhkan pilihan kepada Pramono-Rano," ujarnya.