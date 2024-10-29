Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nahas! Anak Ini Histeris Melihat Ayahnya Tewas Tergantung di Kamar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |20:28 WIB
Nahas! Anak Ini Histeris Melihat Ayahnya Tewas Tergantung di Kamar
Gantung Diri (foto: freepik)
DEPOK - Warga Kalibaru RT 4/6, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibuat geger atas penemuan mayat pria paruh baya berinisial C (68) tewas gantung diri, Selasa (29/10/2024).

Kapolsek Sukmajaya, AKP Rizky Firmansyah menjelaskan, kronologis berawal dari saksi anak pulang ke rumah hendak mengganti pakaian dan melihat sudah dalam keadaan gantung diri di kamar.

"Awal mula mengetahui adanya orang gantung diri pada saat saksi pulang ke rumah mau mengambil baju untuk ganti tetapi saksi melihat bapaknya telah gantung diri di kamar belakang," kata AKP Rizky saat dikonfirmasi.

"Selanjutnya saksi keluar rumah memberitahu tetangganya dan melaporkan ke Binmas Kalibaru," tambahnya.

 

