HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Advokat Dukung RK-Suswono, Bertekad Menang Satu Putaran

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |20:45 WIB
Ribuan Advokat Dukung RK-Suswono, Bertekad Menang Satu Putaran
GPN RI Dukung RK-Suswono (foto: dok ist)
JAKARTA - Garda Pengacara Nasional Rakyat Indonesia (GPN RI) yang terdiri dari ribuan Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum Jakarta mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Cagub-Cawagub nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono. Deklarasi tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Dengan dukungan besar dan kuat ini diharapkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dapat menang satu putaran dan menghadirkan Jakarta Baru, Jakarta Maju yang penuh rasa keadilan bagi warganya.

"GPN RI siap mendukung penuh pasangan Ridwan Kamil - Suswono untuk mengawal permasalahan hukum masyarakat Jakarta dan mendampingi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dari awal pemilihan hingga di Mahkamah Konstitusi. GPN RI hadir secara totalitas untuk mengawal Kemenangan satu putaran," kata Ketua Umum GPN RI, Faizal Hafied dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

 

