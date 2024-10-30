Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Bilang Wawancara Ayah Mirna Tak Penuhi Kriteria Novum dalam PK Jessica Wongso

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |05:49 WIB
Jaksa Bilang Wawancara Ayah Mirna Tak Penuhi Kriteria Novum dalam PK Jessica Wongso
Jessica Wongso ajukan PK (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kubu Jessica Kumala Wongso mengajukan wawancara Dharmawan Salihin selaku ayah Wayan Mirna Salihin dengan Karni Ilyas sebagai novum dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus kopi sianida. 

Jaksa menilai, wawancara Darmawan itu tidak  memenuhi kriteria sebagai novum. Hal itu disampaikan Jaksa saat menanggapi memori PK kubu Jessica Wongso. 

"Wawancara TvOne dengan saksi Darmawan Salihin tidak memenuhi kriteria sebagai novum atau keadaan baru yang signifikan," kata Jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024). 

Dalam video tersebut, Darmawan Salihin menyatakan terdapat potongan video dari CCTV di Kafe Olivier yang belum pernah ditampilkan dalam persidangan.

Akan hal itu, kubu Jessica menilai adanya manipulasi dalam video CCTV yang selama ini diperlihatkan dalam proses sidang tingkat satu. 

Menurut Jaksa, wawancara yang dimaksud tidak memiliki kekuatan yuridis. Pasalnya, tidak terjadi dalam persidangan, bersifat opini subjektif, dan tidak menghadirkan bukti material baru. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175934//jesica_wongso-vZX0_large.jpg
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131982//jessica_wongso-C5FX_large.jpg
Jessica Wongso Buka Akun Lama, Tanya Elon Musk Cara Main X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/612/3096507//potret_lawas_lady_aurelia-zIK2_large.jpg
Berita Terpopuler: Potret Lawas Lady Aurelia hingga Viral Wanita Berjilbab Buat Tutorial Makan Babi Biar Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/612/3096081//potret_jessica_wongso_makin_glowing_netizen_kayak_artis_thailand-63Jn_large.jpg
Jessica Wongso Buat Tutorial Sambal, Netizen Salah Fokus dengan Wajahnya Semakin Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3096084//jessica_wongso-yfqC_large.jpg
Cantiknya Jessica Wongso Ngulek Sambal Pakai Kecombrang, Netizen: Glowing Banget!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement