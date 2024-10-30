Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

27% Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Hujan hingga Akhir Oktober

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |08:10 WIB
27% Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Hujan hingga Akhir Oktober
27 persen wilayah Indonesia masuk musim hujan hingga akhir Oktober 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 27% wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah masuk musim hujan hingga akhir Oktober 2024.

"Pada akhir Oktober 2024 ini baru 27% dari Zona Musim di wilayah Indonesia masuk musim hujan dan ada satu wilayah yang diprediksi banjir," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

BMKG mengungkapkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Sebagian Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian utara.

Selanjutnya, sebagian besar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.

Sementara itu, dilaporkan bahwa curah hujan pada Dasarian II Oktober 2024 bervariasi dari kriteria rendah (24%), menengah (59%) dan tinggi-sangat tinggi (17%). Kriteria curah hujan rendah terjadi di Pulau Sumatera bagian tengah dan selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Kalimantan bagian timur dan selatan, sebagian Pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607//gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470//gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/340/3181402//gempa_halmahera-F0gz_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement