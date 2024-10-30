27% Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Hujan hingga Akhir Oktober

27 persen wilayah Indonesia masuk musim hujan hingga akhir Oktober 2024 (Foto : Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 27% wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah masuk musim hujan hingga akhir Oktober 2024.

"Pada akhir Oktober 2024 ini baru 27% dari Zona Musim di wilayah Indonesia masuk musim hujan dan ada satu wilayah yang diprediksi banjir," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

BMKG mengungkapkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Sebagian Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian utara.

Selanjutnya, sebagian besar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.

Sementara itu, dilaporkan bahwa curah hujan pada Dasarian II Oktober 2024 bervariasi dari kriteria rendah (24%), menengah (59%) dan tinggi-sangat tinggi (17%). Kriteria curah hujan rendah terjadi di Pulau Sumatera bagian tengah dan selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Kalimantan bagian timur dan selatan, sebagian Pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.